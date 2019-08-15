HayKonfed: Hayvanlara asıl vahşeti belediyeler yapıyor

Hayvan haklarına yönelik TBMM Araştırma Komisyonu’nun yeni yasama yılında raporunu yayımlamasının ardından, bu rapordaki görüş ve önerileri de dikkate alacak yasa teklifinin Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Yeni düzenleme merakla beklenirken, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, bu konuda belediyelerin rolüne dikkat çekti.

Çıtırık, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede hayvanseverler arasında kargo ücretleri ve para toplama aşamasında kimi usulsüzlükler olduğu iddiasıyla tartışma yaratan pet nakil sisteminin, belediyeler sebebiyle olması gerektiği gibi işlemediğini savundu.

1.2 milyon kısırlaştırma

Belediyelerin hayvanların tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini yeterince gerçekleştiremediğini söyleyen Çıtırık, durumun son dönemde daha da kötüleştiğini şu sözlerle ifade etti: “Doğal Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü işlevsizleştirildiğinden beri valilikleri devreye sokamadığımız sürece sonuç alamıyoruz. Pet nakiller mecburiyetten gelişti. Belediyelerin hayvanları yerinde tedavi etmeye mecbur bırakılması durumunda, pet nakil de asıl işlevine çekilecek. Olması gerektiği gibi sahipli hayvanların tedavisi için gönüllü çalışmalar halini alacak. Bu ihtiyaç, yetkisizlik ve etkisizlikten doğdu.”

Senede 1 milyon 200 bin hayvanın kısırlaştırılması gerektiğini, ancak rakamın 150 ile 200 bin arasında kaldığını kaydeden Çıtırık, şunları söyledi: “Orta ölçekli bir şehirde, günlük asgari 10’un üzerinde kısırlaştırılma yapılmalı, bu sayılara çok uzağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 39 ilçesiyle kısırlaştırmaları kendisinin yapması üzerine yola çıkmıştı. Durum daha kötü oldu. Büyükşehir günde yaklaşık 40, ilçeler en iyi ihtimalle 3-4 hayvan kısırlaştırıyor. Kanunun ana hükmü kısırlaştırma uygulanmıyor. Mersin Belediyesi büyük bir merkez yapmakla övünüyor ancak günde 4-5 köpek kısırlaştırılıyor, sayının 160’ı bulması gerek.”