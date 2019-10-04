Hayvan öldüren 196 kişiye mahkûmiyet kararı verildi

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nun raporuna göre, hayvanların öldürülmesi ve hayvan saldırılarının insanlara verdiği zarardan dolayı son 5 yılda 23 bin 530 şüpheli hakkında 20 bin 447 soruşturma açıldı. Komisyonun tespitleri şöyle:

BELEDİYELERE VERİLEN DESTEK: 2009-Haziran 2019 arasında 60 yerel yönetime toplam 31 milyon 829 bin 315 TL mali destek sağlandı. Sadece 2017 ve 2018’de 147 bin 193 hayvanın kısırlaştırılması için belediyelere 8 milyon 887 bin TL aktarıldı.

PARA CEZALARI: 2007-2018 arasında toplam 9 milyon 748 bin 410 TL idari para cezası uygulandı. Ağustos 2019 itibarıyla 2 milyon 656 bin 128 TL idari para cezası kesildi. Toplamda 12 milyon 404 bin 410’lik idari para cezası uygulanması bu konudaki hassasiyet ve ciddi denetim yapıldığını ortaya koydu.

AÇILAN SORUŞTURMALAR: Sadece 2018’de hayvanları öldürmekten bin 560 kişi hakkında bin 354 soruşturma, saldırgan hayvanlarla insanlara zarar vermekten 2 bin 888 kişi hakkında 2 bin 597 soruşturma açıldı. 2019’un ilk 6 ayında ise, hayvanları öldürmeden 519 kişi hakkında 432, saldırgan hayvanlarla insanlara zarar vermeden bin 108 kişi hakkında 993 soruşturma açıldı.

MAHKÛMİYET KARARLARI: 2018’de hayvanları öldürmeden 53, saldırgan hayvanlarla insanlara zarar vermeden 143 olmak üzere toplamda 196 mahkûmiyet kararı verildi. Yine 2018’de hayvanları öldürmeden 27 kişi, saldırgan hayvanlarla insanlara zarar vermeden ise, 166 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

PETSHOPLARDA YASAK SATIŞ: Türkiye’de ev ve süs hayvanı satan petshopların sayısı 2 bin 47. Türkiye’deki ev hayvanı satış yerlerinin yaklaşık yüzde 20’sinde kedi ve köpek satışı yapılmakta. Yürürlükteki mevzuat gereği 2 aylıktan küçük kedi-köpek satışının yasak olmasına rağmen birçok ev petshoplarda hayvanların satışının yapıldığı tespit edildi.

100 BİN HAYVAN KAÇAK: Son 5 yılda piyasa değeri 7 milyon olan güvercin, kedi, köpek, balık, sülük ve kuşlar dahil 100 bin 335 adet kaçak hayvan Türkiye’ye yasadışı yollarla sokulmak isterken yakalandı.