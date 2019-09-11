MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHayvan otlatma yüzünden anne ve oğlunu öldürdü! O katil yakalandı
11.09.2019 - 13:27| DHA

Hayvan otlatma yüzünden anne ve oğlunu öldürdü! O katil yakalandı

Niğde’nin Çamardı ilçesinde, hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu anne ve oğlunu öldürüp, yakınları olan kadını ağır yaralayan Kazım T. (51), gizlendiği ormanlık alanda yakalandı.

Hayvan otlatma yüzünden anne ve oğlunu öldürdü! O katil yakalandı

Olay, dün gece Çamardı ilçesine bağlı Üçkapılı köyü Yaylapazarı Mevkii'nde meydana geldi. Kazım T., daha önceden hayvan otlatma nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) ile yakınları Asiye Tatlısoy'un kaldığı eve geldi. Kazım T. ile aile arasında aynı nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Kazım T., tabancayla anne ve oğlunu öldürüp, yakınları olan kadını yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Anne ve oğlunun cansız bedenleri ise yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verildi. 

Jandarma, olaydan sonra kaçan Kazım T.'yi, düzenlediği operasyonla, gizlendiği ormanlık alanda yakaladı. Jandarmaki sorgusu süren Kazım T., ardından adliyeye sevk edilecek.

 

 

Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Ç.'ye 'sahte MİT'çi' gözaltısıDolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Ç. adliyeye sevk edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

17 yaşındaki öğrenci, 'yan bakma' nedeniyle aynı yaştaki öğrenciyi bıçakladı

17 yaşındaki öğrenci, 'yan bakma' nedeniyle aynı yaştaki öğrenciyi bıçakladı

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayınlandı mı?

Siirt'te PKK operasyonu: 10 gözaltı

Siirt'te PKK operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Havalimanı’nda 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı

Sıradaki Haber