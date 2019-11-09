Hekimoğlu dizisi konusu | Hekimoğlu dizisi ilk fragman

Kanal D ekranlarında çok yakında yeni bir dizi başlıyor. İddialı kadrosu ile şimdiden çok ses getiren dizinin ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Peki, Hekimoğlu dizisinin konusu ne? Hangi oyuncular kadroda?

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU

Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

Amerika’da NBC Universal şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D.’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D’de!

HEKİMOĞLU DİZİSİ OYUNCULARI

Hekimoğlu dizisinin tanı ekibi olarak görev yapan hastane ekibinde Okan Yalabık ve Ebru Özkan gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz da rol alıyor. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt’un yaptığı dizinin yönetmeni ise Hülya Gezer. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.

Hekimoğlu dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Dizinin çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.

HEKİMOĞLU FRAGMAN