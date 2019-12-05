Hekimoğlu dizisi ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu...

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu için geri sayım başladı. Başrolünde Timuçin Esen'in rol aldığı Hekimoğlu dizisinin 1. bölüm için yayınlanma tarihi belli oldu. İşte yeni dizi ile ilgili merak edilenler...

HEKİMOĞLU DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında yayınlanacak. Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Dizide doktor ve ekibinin hastanede başlarından geçen olaylar anlatılmaktadır.

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz var. Dizinin 1. bölümünün çok yakında izleyici ile buluşması bekleniyor.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hekimoğlu 17 Aralık Salı 20.00'da Kanal D'de başlıyor! İşte dizinin merakla beklenen yeni fragmanı