MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Hekimoğlu dizisi ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu...
ABONE OL
05.12.2019 - 08:00 |

Hekimoğlu dizisi ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu...

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha yayınlandı. Heyecanla beklenen dizinin ilk bölüm tarihi de belli oldu. Peki, Hekimoğlu dizisi ne zaman başlıyor? Hekimoğlu hangi diziden uyarlama? İşte Hekimoğlu konusu ve oyuncu kadrosu.

Hekimoğlu dizisi ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu...

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu için geri sayım başladı. Başrolünde Timuçin Esen'in rol aldığı Hekimoğlu dizisinin 1. bölüm için yayınlanma tarihi belli oldu. İşte yeni dizi ile ilgili merak edilenler...

HEKİMOĞLU DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında yayınlanacak. Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Dizide doktor ve ekibinin hastanede başlarından geçen olaylar anlatılmaktadır.

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz var. Dizinin 1. bölümünün çok yakında izleyici ile buluşması bekleniyor.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hekimoğlu 17 Aralık Salı 20.00'da Kanal D'de başlıyor! İşte dizinin merakla beklenen yeni fragmanı

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Libyalı turist bacağından bıçaklandı!

Libyalı turist bacağından bıçaklandı!

Sıradaki Haber