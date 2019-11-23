Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Kanal D'nin çok yakında başlayacak olan yeni dizisi Hekimoğlu fragmanlarıyla şimdiden bomba etkisi yaratıyor. Dünyada büyük ilgi gören House M.D. dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar da belli oluyor.

HEKİMOĞLU KONUSU NEDİR?

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında yayınlanacak. Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Dizide doktor ve ekibinin hastanede başlarından geçen olaylar anlatılmaktadır.

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz var. Dizinin 1. bölümünün çok yakında izleyici ile buluşması bekleniyor.

HEKİMOĞLU 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI