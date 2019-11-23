MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriHekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu
23.11.2019 - 09:47 |

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Hekimoğlu dizisi yayınladığı fragmanlarla şimdiden merak konusu oldu. Güçlü kadrosu ve hikayesiyle çok yakında izleyici karşısına çıkacak olan Hekimoğlu'nun başrolünde ise Timuçin Esen rol alıyor. İşte Hekimoğlu ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Kanal D'nin çok yakında başlayacak olan yeni dizisi Hekimoğlu fragmanlarıyla şimdiden bomba etkisi yaratıyor. Dünyada büyük ilgi gören House M.D. dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar da belli oluyor.

HEKİMOĞLU KONUSU NEDİR?

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında yayınlanacak. Dizi dünyasının unutulmaz karakteri Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Dizide doktor ve ekibinin hastanede başlarından geçen olaylar anlatılmaktadır.

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz var. Dizinin 1. bölümünün çok yakında izleyici ile buluşması bekleniyor.

HEKİMOĞLU 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...İstanbul, Fatih'te Uygur Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saimait Aierken'in adı Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçiyordu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunus Emre Enstitüsünden Roma'da Türk filmleri haftası

Yunus Emre Enstitüsünden Roma'da Türk filmleri haftası

KYK ne zaman yatacak? KYK burs ne zaman verilecek?

KYK ne zaman yatacak? KYK burs ne zaman verilecek?

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Sıradaki Haber