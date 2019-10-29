Hemzemin geçitte feci olay!

Kaza, Yerköy ilçesi Buruncuk köyü mevkiinde bulunan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük treni, hemzemin geçidinden geçmekte olan Mustafa Dündar (36) idaresindeki 66 KR 378 plakalı TIR'a çarptı. Kazada trenin altında kalan TIR sürücüsü Mustafa Dündar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada ölen milli takım antrenörü Bodrum'da toprağa verildiAydın'ın Germencik ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ölen kickboks milli takım antrenörü Hasan Karlı (41), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenazede baba Celal Karlı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.