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11.10.2019 - 11:01 | | İHA

Hepsi 16 yaşındaki çocuğun üzerinden çıktı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Hepsi 16 yaşındaki çocuğun üzerinden çıktı!

Alınan bilgiye göre; Deydinler Mahallesinde önleyici hizmet devriyesi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 yaşındaki B.K. isimli şahsın kullandığı motosikleti durdurdu. Durdurulan gencin tedirgin hareketler sergilemesi üzerine ekipler tarafından arama yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında 10 gram esrar ile uyuşturucu satımında kullanılan bir miktar jelatin ele geçirildi. B.K. gözaltına alındı. Şahsa ayrıca 2 bin 253 TL trafik cezası kesildi.

 

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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