MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHepsi 'kafe'den çıktı!
22.07.2019 - 11:47| DHA

Hepsi 'kafe'den çıktı!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde polis ekipleri tarafından kafelere düzenlenen uygulamada 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kama ve bu silahlara ait fişek ve mermi ele geçirildi.

Hepsi 'kafe'den çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki kafelerde güvenlik uygulaması yaptı. Yapılan kontrollerde kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kimlik sorgulaması ve üst aramaları yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda da 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet şarjör, 587 adet mermi, 3 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 169 adet dolu av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 3 adet kama ele geçirildi.

Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldıAdana'da sulama kanalına düşen toplarını almak için suya giren 6 çocuktan 4'ü kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildi

Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildi

Son dakika | Saldırıya hazırlanan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Saldırıya hazırlanan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

Topu almak için sulama kanalına giren çocuklardan ikisi kayboldu

FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu

FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu

Sıradaki Haber