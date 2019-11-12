Her gün ayrı bir heyecan... KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları geçen yıl 13 Kasım'da açıklanmıştı. Artık üniversite öğrencileri için kritik günlerin içerisindeyiz. Kredi Yurtlar Kurumu her an sonuçları ilan edebilir. Bu nedenle resmi site sık sık ziyaret ediliyor. Peki herhangi bir açıklama var mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde alınan KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. KYK burs başvuru sonuçlarının geçtiğimiz yıl içerisinde de aynı tarihlerde alındığı baz alınırsa sonuçların, birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.

KYK'DAN AÇIKLAMA

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."