'Her türlü sorunda çekinmeden arayın'

İstanbul Valiliği’nin konuya ilişkin yazısında Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Taksim-Talimhane, İstiklal Caddesi, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa gibi turist yoğunluğu bulunan bölgelerde, turizm polisinin yaya olarak dolaştığı belirtildi. Yazıda, Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı ve Sirkeci bölgesinde Turizm Polisi İrtibat Noktaları’nın bulunduğu, ayrıca özel tasarımlı devriye ekip araçlarıyla her bölgede faaliyet yürütüldüğü belirtildi.

Turizm acentelerine de gönderilen yazıda, turizm polisinin turistlere karşı işlenebilecek her türlü suça karşı gerekli tedbiri aldığı belirtilerek, turistlerin her türlü sorununu iletişim becerisi ve ifade kabiliyeti yüksek, birden fazla yabancı dil bilen personeliyle çözüme kavuşturduğu kaydedildi. Yazıda, İstanbul’a gelen kruvaziyer gemilerde bulunan turistlerin de turizm polisinin varlığından haberdar edilmesi istendi. Bu amaçla hazırlanan İngilizce broşürlerde, “Rüya şehri, medeniyetin başkenti İstanbul’da seyahat ederken herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen çekinmeden bize ulaşın” ifadesine yer verilerek, turistler için telefon, e-posta, instagram hesapları ile WhatsApp hattı da paylaşıldı.