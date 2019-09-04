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04.09.2019 - 15:45

Her Yerde Sen 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Selin intihar mı etti?

Her Yerde Sen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Selin'le Demir arasında büyük bir kriz yaşanıyor. Demir şirketteki aşk yasağını kaldırmazken bu hareket Selin'i fena halde yaralıyor. Öte yandan selin'in fenalaşması herkesi şoke ediyor.

Her Yerde Sen 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Selin intihar mı etti?

Cuma günleri ekrana gelen Her Yerde Sen dizinin 12. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Selin arkadaşlarına Demir'e aşık olduğunu söylüyor. Ama işler hiç de beklendiği gibi gitmiyor. Demir şirketteki aşk yasağını kaldırmazken bu olay ikilinin ilişkisini olumsuz etkiliyor. Selin gözyaşları dökerken Demir'in katı tavrı güzel kadını farklı arayışlara sürüklüyor. Selin'in fenalaşması ise "İntihar mı etti?" sorusunu akıllara getiriyor. Öte yandan Burak kaza geçiriyor ve sağlık durumu merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir’le Selin aşkın yolunu bulmuşken çok geçmeden ilk sınavları ile karşılaşırlar. Şirketteki aşk yasağı Demir’i prensipleri ve duyguları arasında bir seçim yapmaya zorlar. Demir karar vermeye çalışırken, Selin ilişkilerinin geleceği konusunda umutla endişe arasında gidip gelmektedir. Alara ise Demir’i Selin’den uzaklaştırmak için son bir hamle yapar ve planladığı küçük oyunla bilmeden daha büyük çarkları harekete geçirir.

Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldürdü: Namusumu temizledimAfyonkarahisar’da hükümlü bulunduğu cezaevinden nakil için verilen izinde geldiği Konya'da, 5 çocuğunun annesi Birsen Mıngır'ı (48), birlikte yaşadığı adamın evini ateşe vererek, dışarı çıkmasını sağladıktan sonra tüfekle vurarak öldüren Ali Mıngır (45), saklandığı evde yakalandı. Cinayeti çevresinin baskısı üzerine işlediğini itiraf eden Mıngır, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, ''Namusumu temizledim, namusumu. Beni aldattı. Pişmanım" diye yanıt verdi.
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