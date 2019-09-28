Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı... Demir'in Eylül'le sınavı

Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölümde Selin ile Demir evlerini yeniden dizayn ediyor. İkili romantik anlar yaşıyor ve birbirleriyle tatlı tatlı atışıyor. Fakat Demir'in eski nişanlısı Eylül'ün bu aşkı sabote edeceği görülüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eylül’ün beklenmedik gelişiyle sarsılan Demir geçmişiyle yüz yüze kalır ve Eylül ile hesaplaşırken bu durumun Selin’le ilişkisine yansımasına engel olmaya çalışır. Demir’in sıkıntısını gören Selin farklı bir öneriyle gelir. Şirkette ise Eylül’ün gelişi merak uyandırırken olumlu gelişmelere neden olur. Bünyamin’in radarına yakalanan İbo verilen ödevi yapabilmek için Demir’den yardım ister. Burak ise Eylül’e dostluk gösterirken Selin’e dürüst davranmayı seçecektir.