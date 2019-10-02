02.10.2019 - 11:04 |
Her Yerde Sen 16. yeni bölüm 2. fragmanı... Demir her şeyi Selin'e itiraf etmek istiyor
Her Yerde Sen 16. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Eylül'ün gelişiyle sarsılan Demir, Selin'i kaybetmekten korkuyor. Bu nedenle her şeyi kendi ağzından duymasını istiyor. Peki, Demir Selin'e gerçeği anlatabilecek mi?
Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölümde Demir gitgeller yaşıyor. Eylül, Selin-Demir aşkı yüzünden üzgün.... Demir her an gerçeğin ortaya çıkma ihtimaline karşı panik içinde... Bu nedenle Selin'e geçmişini anlatmaya karar veriyor. Bakalım bunu gerçekleştirebilecek mi?
İLK FRAGMAN
Her Yerde Sen yeni bölümde Selin ile Demir evlerini yeniden dizayn ediyor. İkili romantik anlar yaşıyor ve birbirleriyle tatlı tatlı atışıyor. Fakat Demir'in eski nişanlısı Eylül'ün bu aşkı sabote edeceği görülüyor.
Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyorİstanbul Narkotik ekiplerince İstanbul genelinde son 10 günde uyuşturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuşturucuların paketlenmesi de kullanıldığı belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.