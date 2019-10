Her Yerde Sen 16. yeni bölüm 2. fragmanı... Demir her şeyi Selin'e itiraf etmek istiyor

Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölümde Demir gitgeller yaşıyor. Eylül, Selin-Demir aşkı yüzünden üzgün.... Demir her an gerçeğin ortaya çıkma ihtimaline karşı panik içinde... Bu nedenle Selin'e geçmişini anlatmaya karar veriyor. Bakalım bunu gerçekleştirebilecek mi?

İLK FRAGMAN

Her Yerde Sen yeni bölümde Selin ile Demir evlerini yeniden dizayn ediyor. İkili romantik anlar yaşıyor ve birbirleriyle tatlı tatlı atışıyor. Fakat Demir'in eski nişanlısı Eylül'ün bu aşkı sabote edeceği görülüyor.