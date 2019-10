Her Yerde Sen 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HER YERDE SEN 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Her Yerde Sen yeni bölümde kızlar toplanıp erkeklere bu kadar taviz verilmemesi gerektiği düşüncesine varıyor. İbrahim Ayda'yı en yakın arkadaşıyla tanıştırıyor ama işler hiç de istediği gibi gitmiyor. Ayda hayal kırıklığına uğruyor. Selin'in Demir'e olan aşkı ise her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Öte yandan Demir, Eylül'e Selin'i sevdiğini söylerken Selin'e de her şeyi itiraf ediyor.

HER YERDE SEN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Her Yerde Sen 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...