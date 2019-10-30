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30.10.2019 - 14:42 |

Her Yerde Sen 20. yeni bölüm 2. fragmanı... İşler rayına giriyor

Her Yerde Sen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Selin ile Demir ayrılma kararı alırken sürpriz gelişmeler yaşanıyor ve ikili o eski günlerine tekrar dönüyor. Hatta Selin'de demir eksikliği baş gösteriyor.

Her Yerde Sen 20. yeni bölüm 2. fragmanı... İşler rayına giriyor

Her Yerde Sen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen yeni bölümde tüm ekip toplandı işbirliği ile isteme töreni yapacaklar. İsteme merasimi eğlenceli geçerken Selin ile Demir eski güzel günlerine dönüyor. Öte yandan Burak ile Eylül aşkı da iyice alevleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin keşfettiği sırrın buz dağının görünen kısmı olduğunu fark edince darmadağın olur. Öğrendiklerinin altında ezilmemeye ve çatışan duygularıyla baş etmeye çalışan Selin kimi zaman öfkesine kimi zaman aşkına sığınır. Demir Selin’i kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Eylül ise Selin’le yüzleşecek ve tehlikeli bir hamle ile Artemim’i kurtarmayı deneyecektir.

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