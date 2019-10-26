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26.10.2019 - 22:44 |

Her Yerde Sen 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Yerde Sen 19. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin ekrana gelmesiyle birlikte yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

Her Yerde Sen 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

 

Her Yerde Sen 19. bölümü seyirciyle buluştu. Her Yerde Sen son bölümde Selin keşfettiği sırrın buzdağının görünen kısmı olduğunu farkedince darmadağın olur. Öğrendiklerinin altında ezilmemeye ve çatışan duygularıyla başetmeye çalışan Selin kimi zaman öfkesine kimi zaman aşkına sığınır. Demir Selin’i kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Eylül ise Selin’le yüzleşecek ve tehlikeli bir hamle ile Artemim’i kurtarmayı deneyecektir.

HER YERDE SEN 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Dizinin yeni bölüm fragmanını dizi biter bitmez yayınlanması bekleniyor.

 

Öldürüp, dayısının bahçesine gömdüBakırköy'de, Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu Hüseyin Seyman'ı(85) Silivri'ye götürüp başından tabanca ile vurarak öldürdü.  Seyman'ı dayısının evinin yanındaki bahçeye gömen Malkara tutuklandı.
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