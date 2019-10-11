Hercai 16. bölüm fragmanında Reyyan kaçırılıyor!

Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen sevilen dizi Hercai'de bu hafta Reyyan'ın kaçırılması, Şadoğlu çiftliğinde büyük yankı uyandırır. Miran yaşanan olayın ardından iyice deliye döner.

Bütün planların kurucusu ve tasarlayıcısı olan Azize Aslanbey bile bu olayın arkasında ben yoksam kim var sorusunu kendisine sormaktan alıkoyamaz. Geçmişte yaprıkları nedeniyle hem Şadoğlu ailesi hemde Miran, Reyyan'ın kaçırılması olayının ardından Azize Aslanbey olduğunu düşünür. Miran çok sevdiği Reyyan'ı kurtarmak için yıllardır kan davası güttüğü Hazar Şadoğlu ile bile yakınlaşır. Miran için tek düşünce bir an önce Reyyan'ın bulunmasıdır.

HERCAİ 16. BÖLÜM FRAGMANI