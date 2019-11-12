MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriHerkül: Efsana Başlıyor filmi konusu nedir? Herkül: Efsana Başlıyor oyuncuları kimler?
12.11.2019 - 18:59 |

Herkül: Efsana Başlıyor filmi konusu nedir? Herkül: Efsana Başlıyor oyuncuları kimler?

2014'te gösterime giren ve büyük bir ilgi toplayan Herkül: Efsana Başlıyor filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği macera filmiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Herkül: Efsana Başlıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Herkül: Efsana Başlıyor filmi konusu nedir? Herkül: Efsana Başlıyor oyuncuları kimler?

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tarihin en ünlü mitolojik kahramanlarından biri olan Herkül, izleyicisiyle 3D formatında buluşacağı bu yapımda yabancılarla dolu, tekinsiz bir dünyada zorlu bir maceraya atılıyor. Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.
Kaynağını mitolojik hikayeler ve efsanelerden alsa da işin fantastik boyutundan ziyade gerçekçi ve insan yanına odaklanan yapımın yönetmen koltuğunda Die Hard 2 filminin yönetmeni Renny Harlin bulunuyor. Filmin başrollerini ise Kellan Lutz, Scott Adkins ve Gaia Weiss paylaşıyor.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ OYUNCULARI

Kellan Lutz: Rolü : Hercules

Scott Adkins: Rolü : King Amphitryon

Liam McIntyre: Rolü : Sotiris

Liam Garrigan: Rolü : Iphicles

Johnathon Schaech: Rolü : Tarak

Roxanne McKee: Rolü : Queen Alcmene

Gaia Weiss: Rolü : Hebe

Rade Serbedzija: Rolü : Chiron

 

 

MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Böcekli unları böyle satacaklarmış!

Böcekli unları böyle satacaklarmış!

Akılalmaz olay! 6 ay sonra ortaya çıktı

Akılalmaz olay! 6 ay sonra ortaya çıktı

Son dakika | Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika | Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber