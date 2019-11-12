Heyecanlı bekleyiş! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları yarın açıklanacak mı?

KYK burs ve kredi başvurularının alınmasının ardından uzun bir süredir heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar Yurtkur'dan yapılacak olan açıklamaya gözünü dikmiş durumda! Üniversite öğrencileri için önemli gelir kaynakları arasından yer alan KYK burs ve kredi başvuruları bilindiği üzere 15-21 Ekim tarihleri arasında alındı. Geçtiğimiz yılda aynı tarihlerde alınan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Peki KYK burs ve kredi başvuruları yarın açıklanacak mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIR MI?

2018-2019 eğitim öüretim yılı içerisinde de 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi başvuruları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu yılda aynı tarihlerde alınan KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aynı gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.