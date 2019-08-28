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28.08.2019 - 07:50| l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Hiç sanat sevenle sevmeyen bir mi?

Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmaya göre Arts Council England uzun süren bir anket yaptı ve buna göre, kültür sanat etkinliklerine katılanlar, hiç katılmayanlara göre kendisini daha mutlu hissediyor.

Hiç sanat sevenle sevmeyen bir mi?

Araştırmacılara göre kültürel etkinlere katılmış olmak, insanların mutluluğunu etkiliyor. Bunun yanı sıra hayatlarını sürdürecekleri mekânları seçmelerinde de etkili. Bu da insanların, yerleştikleri şehirleri ve bölgeleri seçerken sadece iyi okulların varlığına değil, o yerlerde ne kadar kültürel etkinlik yapıldığına baktıklarını da gösteriyor.

Toplumsal aidiyeti yükseltiyor

Araştırmaya katılanların yüzde 68’i sanat ve kültürel etkinliklerin kedilerini bir toplumun parçası olarak hissetmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Katılımcıların yarısından fazlası ise yaşadıkları bölgede daha fazla kültürel etkinliklerin düzenlenmesini istediklerini belirtti. Guardian’da yer alan bir makalede, Art Council England’ın başkanı Nicholas Serota, araştırma sonucunun ülke çapındaki insanların sanata önem verdiğini ve yetkililerin kültür sanat etkinliklerine daha fazla yatırım yapması gerektiğini gösterdiğini açıkladı.

 

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