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01.08.2019 - 20:26

Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Altınbilek'in hayat hikayesi

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, bugün hakkında en çok arama yapılan isimlerin başında geliyor. Peki Hilal Altınbilek kimdir? İşte merakla araştırılan güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile ilgili tüm merak edilen soruların cevapları...

Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Altınbilek'in hayat hikayesi

Hilal Altınbilek yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiriyor. Peki güzelliği ile de dizilerin aranılan yüzü olan Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.

2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

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