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23.09.2019 - 17:13 | | İHA

Hilya bebekle ilgili korkunç iddia! Arbede sırasında denize düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişinin kurtarıldığı, 9 aylık bir bebeğin ise kaybolduğu değerlendirilen olaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

Hilya bebekle ilgili korkunç iddia! Arbede sırasında denize düştü

Bodrum'da yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz  göçmenlerin bulunduğu lastik botun batmasıyla ilgili yürütülen çalışmada,  kurtulanların ifadesi, güvenlik kameraları görüntüleri ve telefon görüşmelerinin  incelenmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup   Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, C.E, G.Ç, M.T, M.K,  G.D. ve F.M saklandıkları otelde gözaltına alındı.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 6  bin avro ve  5 bin lira ile cep telefonları ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, "olası kastla adam öldürme"  ve "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı"  iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Bu arada Sahil Güvenlik ekiplerinin, kaybolduğu değerlendirilen bir  bebek için başlattığı arama kurtarma çalışmasında henüz bir ize rastlanmadığı  öğrenildi.

 

BOTUN YAKITI BİTMİŞ

Düzensiz göçmenlerin kaldıkları otelden çıktıktan sonra minibüsle  denize açıldıkları yere ulaştıkları belirlendi. Denize açıldıktan bir süre sonra  yakıtlarının bittiği, düzensiz göçmenlerin tepki gösterdiği sırada yaşanan  kargaşada, 9 aylık kız bebek Hilya Ali'nin denize düşerek gözden kaybolduğu öne  sürüldü. Bebeğe giydirilmesi için temin edilen can yeleğinin ise olayın ardından  su yüzeyinde olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı, batan bottaki 15 kişinin can  yelekleri ve birbirlerinin yardımıyla su yüzeyinde kaldıkları anlaşıldı.

Olay

Bodrum'da 20 Eylül'de, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan  düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yalıkavak açıklarında battığı ihbarı  üzerine bölgeye giden 4 sahil güvenlik botu, 14'ü düzensiz göçmen 15 kişiyi  kurtarmıştı.

Göçmenlerin, ifadelerinde, botta 16 kişinin olduğunu belirtmesi  üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen bir bebek için arama kurtarma çalışması  başlatılmıştı.

 

 

Kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyorBu yıl kışlık konserve yapımına ilgi arttı ama kavanoz kapakları bulunamaz oldu, olanların fiyatları ise 2-3 katı arttı. Esnaf 1 kilo domates fiyatına bile kapak satıldığını belirtirken, Türkiye'nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) bugün kapak kalmadı. Kavanoz kapağı üreten firmaların talebe hazırlıksız yakalandığı bildiriliyor.
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