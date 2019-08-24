Hint düğünleri için Bodrum’da yer baktılar

Türk Hava Yolları Yeni Delhi temsilcisi Ritika Seth’in de aralarında bulunduğu 6 kişilik heyet, BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı da ziyaret etti. Görkemli düğün merasimleriyle ünlü Hindistan’ın Bodrum için değerli bir pazar olduğunu ve Hintli misafirleri Bodrum’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Aras, “Son yıllarda, Hindistan’dan Bodrum’a düğün için daha fazla konuk gelmeye başladı. Umarım bu ziyaretler artarak devam edecek” dedi.