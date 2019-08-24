MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemHint düğünleri için Bodrum’da yer baktılar
24.08.2019 - 08:54

Hint düğünleri için Bodrum’da yer baktılar

Hintli medya temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeni Delhi Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Bodrum Tanıtma Vakfı-BOTAV iş birliğiyle Bodrum’a geldi. Çoğu ‘düğün’ temalı internet sitelerinin yazarı olan konuklar, Bodrum’da Hint düğünlerine ev sahipliği yapabilecek tesisleri dolaştılar, ilçenin en güzel mekanlarını ve tarihi yerlerini keşfettiler.

Hint düğünleri için Bodrum’da yer baktılar

Türk Hava Yolları Yeni Delhi temsilcisi Ritika Seth’in de aralarında bulunduğu 6 kişilik heyet, BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı da ziyaret etti. Görkemli düğün merasimleriyle ünlü Hindistan’ın Bodrum için değerli bir pazar olduğunu ve Hintli misafirleri Bodrum’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Aras, “Son yıllarda, Hindistan’dan Bodrum’a düğün için daha fazla konuk gelmeye başladı. Umarım bu ziyaretler artarak devam edecek” dedi.

17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor!Tokat’ta motosiklet kazasında ağır yaralanarak 45 gün süren yoğun bakım sürecini atlatan fakat omurilik zedelemesi nedeniyle his kaybı yaşayan 17 yaşındaki Oğulcan Ökdem'in babası oğlunun tedavisi için destek bekliyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! ÖSYM başkanı duyurdu

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! ÖSYM başkanı duyurdu

Avukattan şoke eden sözler! 'Karım hazırladığı karışımları zorla içirip...'

Avukattan şoke eden sözler! 'Karım hazırladığı karışımları zorla içirip...'

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Pençe-3 harekatı başladı

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Pençe-3 harekatı başladı

Eşini vurdu, Botanik Park'ta yakalandı!

Eşini vurdu, Botanik Park'ta yakalandı!

Sıradaki Haber