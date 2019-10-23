Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...

Bir sabah kalktığınızda aracınızın direksiyonunu bulmazsanız sebebi, siparişle çalışan hırsızlar. Ev, iş yeri ya da oto hırsızları, kendilerine ulaşan müşterinin talebine göre, girdiği ev ya da işyeri ile otomobilden istenilen eşyayı veya yedek parçayı çalıyor.

Siparişle hırsızların hedefinde en fazla ise lüks araçlar var. İnternet üzerinden alıcı bulan hırsızlar, lüks araçların, stepnelerinden farlarına, direksiyonlarından airbag'e, aynalarından tekerlerine kadar pek çok yedek parçayı çalıp, alıcıya çok ucuz fiyata satıyor. Örneğin 10 bin TL değerindeki bir direksiyon, hırsızlar tarafından 2 bin TL’ye satılıyor.

Daha önceden otomobillerden laptop, teyp gibi eşyalar çalan hırsızların, yakalandıktan sonra poliste verdiği ifadelerinde yöntem değiştirmelerinin nedenini, "Bir televizyon ya da teyp çalarken müşterisini bulmak zordu. Şimdi ise müşteri hazır, talebe göre hırsızlık yapıyoruz" diye anlattı.

SOSYAL MEDYADAN SATIYORLAR

Bu mağdurlardan biri de Gürkan Danacı. Bir sabah lüks aracının başına geldiğinde direksiyonunun olmadığını gören Danacı, "Aracın camının kırık olduğunu gördüm. Baktığımda direksiyon yoktu. Şok yaşadım. Bir iki dakika kala öylece kaldım. Sonra da polisi aradım. Yeni direksiyon takıldı ve yaklaşık 10 bin liraya mal oldu. Kasko karşıladı ama yaşadığım şok bana yetti" dedi. Danacı, "Daha önce de yan aynam çalınmıştı. Hırsızlar, çaldıkları lüks otomobil parçalarını daha çok sosyal medya üzerinden satıyorlar" dedi.

'YAĞMUR VE KAR YAĞDIĞINDA UYGULAMAYI ARTIRIYORUZ'

Hırsızlık büroda çalışmanın gönül işi olduğunu söyleyen bir emniyet yetkilisi, "Hırsızlık büroda çalışma gönüllülük ister. Mağdur olan bir kişiyi sevindirmek bizim için en büyük mutluluk. Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır. Yağmurlu ve karlı günlerde İstanbul genelinde tüm birimlerin katılımıyla uygulamalarımızı sıklaştırıyoruz" diye konuştu.

5 MİLYON TL ÜZERİNDE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi.

9 AYDA 50’DEN FAZLA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği istatistiklerine göre, son 9 ayda oto hırsızlık olaylarında yüzde 47, işyeri hırsızlıklarında yüzde 24, ev hırsızlıklarında da yüzde 41 oranında düşüş yaşandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise hırsızlara göz açtırmıyor. Kısa sürede yeni yöntemi deşifre etmeyi başaran polis, hırsızlığın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde 'Balyoz' ekibi kurdu. Böylelikle bu bölgelerde hırsızlık vakalarında 9 ayda yüzde 50 oranında azalma oldu. Sadece Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 50’nin üzerinde hırsızı yakalayarak, cezaevine gönderdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, geçtiğimiz günlerde, başarılı emniyet mensuplarının ödüllendirildiği törende hırsızlık olaylarında ciddi oranda düşüş olduğunu açıkladı. Çalışkan, "İstanbul’da hırsızlık ve oto hırsızlığında çok ciddi oranlarda düşüş var. En az seviyeye kadar hatta tamamen bitirmek için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Çalışkan aynı gün hırsızlık olaylarında başarı gösteren bir polis memurunu da plaket ve altınla ödüllendirdi.

EV HIRSIZLARINA KARŞI ÖNLEMLER

Emniyet yetkilisi, ev hırsızlarına karşı gerçek önlemi vatandaşların alması gerektiğini de vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Örneğin vatandaş kapısını kapatıyor, arkadan kilitlemeden uyuyor. Bu ev de hırsızların hedefi oluyor. Bunu yakaladığımız hırsızların ifadelerinden biliyoruz. İfadelerinde, arkadan kilitli bir kapıyla zaman geçirmediklerini, bir eve girmek için en fazla 30 saniye zamanı olduklarını belirtiyorlar. Bunun üzerindeki zamanı risk görüyorlar. Bu nedenle ev sahipleri balkon kapıları ve daire kapılarına ciddi önlemler almalılar."