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22.10.2019 - 17:26 | | DHA

Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı

Kayseri'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysun Sezer (22) ile Sibel Yıldırım (25), saklandıkları evde polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 10 yıl 5 ay hapis cezasın bulunan Aysun Sezer ile 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Sibel Yıldırım'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, iki firarinin merkez Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak'ta bulunan evde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında Aysun Sezer ve Sibel Yıldırım, yakalandı. Gözaltına alınan iki kadın, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çöp konteynerinde 'cenin' alarmıAntalya’da temizlik görevlisinin çöp konteynerinde kanlı çarşaf, et parçası, takma diş ve kanlı poşet bulmasının ardından araştırma başlatan polis, bulunan eşyaların, sabah saatlerinde akciğer kanserinden yaşamını yitiren Suat Varol'a (62) ait olduğunu belirledi.
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