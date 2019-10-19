Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları ve konusu

2015 yılında yapılan filmin yönetmen koltuğunda James Wan oturuyor. Dominic Toretto ve arkadaşları artık eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw’u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Shaw’un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir. Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemki bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedirler. Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerinde ki Shaw ‘dan da kurtulacaklardır. Fakat planlar istedikleri gibi ilerlemez peşlerinde ki kötü adam Dom’dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCULARI

Vin Diesel

Jason Statham

Paul Walker

Dwayne Johnson

Michelle Rodriguez

Tyrese Gibson

Ludacris

Jordana Brewster

Djimon Hounsou

Tony Jaa

Ronda Rousey