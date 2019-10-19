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19.10.2019 - 13:08 |

Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları ve konusu

Hızlı ve Ökkeli serisinin en heyecanlı bölümlerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncu kadrosu ile de çok konuşuluyor. Genç yaşta hayatını kaybeden Paul Walker'ın da yer aldığı Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimlerdir? İşte konusu ve detaylar...

Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları ve konusu

2015 yılında yapılan filmin yönetmen koltuğunda James Wan oturuyor. Dominic Toretto ve arkadaşları artık eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw’u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Shaw’un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir. Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemki bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedirler. Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerinde ki Shaw ‘dan da kurtulacaklardır. Fakat planlar istedikleri gibi ilerlemez peşlerinde ki kötü adam Dom’dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCULARI

Vin Diesel
Jason Statham
Paul Walker
Dwayne Johnson
Michelle Rodriguez
Tyrese Gibson
Ludacris
Jordana Brewster
Djimon Hounsou
Tony Jaa
Ronda Rousey

 

21 yaşında ilk kez kendini gördüBursa'da doğuştan görme engelli Ayşe Acar (21), sağ gözüne yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü. Bugüne kadar hep kendi yüzünü merak ettiğini söyleyip, hayallerini anlatan Ayşe Acar, diğer gözünün de görmesi için aynı şekilde kornea nakli yapılması gerektiğini söyledi.
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