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27.08.2019 - 10:30

Hulk oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Yeşil dev bu akşam ekranlarda olacak. Marvel Comics adlı çizgi roman üreticisinin ortaya çıkardığı bir hayali kahramanı olan Hulk'un oyucuları ve konusu araştırılıyor. İşte filme dair ayrıntılar...

Hulk oyuncuları kimler? Konusu nedir?

 

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından oluşturulan Hulk bu akşam televizyonda olacak. Hulk hayranları filmi beklerken film konusunda detaylı bilgiye sahip olmayanlar filmin oyuncularını ve konusunu merak ediyor.

HULK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bruce Banner'ın lideri olduğu çok gizli bir proje, ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen kimi deha öğrencilerin de katkılarıyla, son demlerine ulaşmıştır. Projeyi test etmek amacıyla yapılan deneyde büyük bir kaza meydana gelir ve Bruce Banner, yüksek miktarda radyasyona maruz kalır. Gama ışınları nedeniyle mutasyon geçiren Banner, artık ne zaman sinirlenirse yeşil ve dev bir yaratığa dönüşmektedir. Artık elindeki tek şansı, kontrol edemediği bu gücü bir şekilde içinde sindirmek olacaktır.

HULK FİLMİ OYUNCULARI

Stan Lee - Rolü : Security Guard

Eric Bana - Rolü : Bruce Banner/The Hulk

Jennifer Connelly- Rolü : Betty Ross

Nick Nolte - Rolü : Dr David Banner

Sam Elliott - Rolü : General Thunderbolt Ross

Josh Lucas - Rolü : Glenn Talbott

Paul Kersey - Rolü : Young David Banner

Cara Buono - Rolü: Edith Banner

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