Hulk oyuncuları kimler? Konusu nedir?
Yeşil dev bu akşam ekranlarda olacak. Marvel Comics adlı çizgi roman üreticisinin ortaya çıkardığı bir hayali kahramanı olan Hulk'un oyucuları ve konusu araştırılıyor. İşte filme dair ayrıntılar...
Stan Lee ve Jack Kirby tarafından oluşturulan Hulk bu akşam televizyonda olacak. Hulk hayranları filmi beklerken film konusunda detaylı bilgiye sahip olmayanlar filmin oyuncularını ve konusunu merak ediyor.
HULK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bruce Banner'ın lideri olduğu çok gizli bir proje, ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen kimi deha öğrencilerin de katkılarıyla, son demlerine ulaşmıştır. Projeyi test etmek amacıyla yapılan deneyde büyük bir kaza meydana gelir ve Bruce Banner, yüksek miktarda radyasyona maruz kalır. Gama ışınları nedeniyle mutasyon geçiren Banner, artık ne zaman sinirlenirse yeşil ve dev bir yaratığa dönüşmektedir. Artık elindeki tek şansı, kontrol edemediği bu gücü bir şekilde içinde sindirmek olacaktır.
HULK FİLMİ OYUNCULARI
Stan Lee - Rolü : Security Guard
Eric Bana - Rolü : Bruce Banner/The Hulk
Jennifer Connelly- Rolü : Betty Ross
Nick Nolte - Rolü : Dr David Banner
Sam Elliott - Rolü : General Thunderbolt Ross
Josh Lucas - Rolü : Glenn Talbott
Paul Kersey - Rolü : Young David Banner
Cara Buono - Rolü: Edith Banner