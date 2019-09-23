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23.09.2019 - 12:06 |

Hülle nedir? Ne demek?

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Asiye ve Mustafa'nın tekrar evlenebilmesi için hülle yoluna gidilecek. Diziyi izleyenler şimdi "Hülle nedir" sorusuna cevap arıyor.

Hülle nedir? Ne demek?

 

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Mustafa'nın Asiye ile takrar evlenebilmesi için hülle yoluna gidilecek. Bu nedenle "Hülle nedir? Ne demek?" sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. İşte konuya dair bilgiler...

HÜLLE NEDİR? 

Eskiden geçerli olan dinsel nikâh kurallarına göre, kocasının üç kez boşadığı bir kadının, eski kocasıyla bir kez daha evlenebilmesi için, yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi ve bir gün sonra boşanması.

Uçakta panik! Bir anda ayağa kalktı ve...ABD'de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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