Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Mustafa'nın Asiye ile takrar evlenebilmesi için hülle yoluna gidilecek. Bu nedenle "Hülle nedir? Ne demek?" sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. İşte konuya dair bilgiler...

HÜLLE NEDİR?

Eskiden geçerli olan dinsel nikâh kurallarına göre, kocasının üç kez boşadığı bir kadının, eski kocasıyla bir kez daha evlenebilmesi için, yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi ve bir gün sonra boşanması.