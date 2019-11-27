İBB bursları ne zaman yatacak? İBB ilk ödeme tarihleri belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belesiyesi üniversi burslarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilerin sabırsızlıkla araştırdığı İBB bursları ne zaman yatacak? İşte İstanbul Büyükşehir Belesiyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulan o tarih...
2019-2020 Eğitim yılı içerisinde İBB burslarından yararlanacak öğrenciler, harekete geçti. İBB burslarında ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını araştıran öğrenciler heyecan dolu. İBB burslarının yatırılacağı tarih hakkında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden duyuru yayımlandı. Peki İBB bursları ne zaman, hangi tarihte yatacak?
İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Genç Üniversiteli Eğitim burslarının ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapılacağı duyuruldu.
İstenilecek Belgeler
Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi
KYK’dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.