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27.11.2019 - 17:50 |

İBB bursları ne zaman yatacak? İBB ilk ödeme tarihleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belesiyesi üniversi burslarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilerin sabırsızlıkla araştırdığı İBB bursları ne zaman yatacak? İşte İstanbul Büyükşehir Belesiyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulan o tarih...

İBB bursları ne zaman yatacak? İBB ilk ödeme tarihleri belli oldu

2019-2020 Eğitim yılı içerisinde İBB burslarından yararlanacak öğrenciler, harekete geçti. İBB burslarında ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını araştıran öğrenciler heyecan dolu. İBB burslarının yatırılacağı tarih hakkında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden duyuru yayımlandı. Peki İBB bursları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Genç Üniversiteli Eğitim burslarının ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapılacağı duyuruldu.

İstenilecek Belgeler

Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

KYK’dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

 

 

 

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