İBB bursları ne zaman yatacak? İBB ilk ödeme tarihleri belli oldu

2019-2020 Eğitim yılı içerisinde İBB burslarından yararlanacak öğrenciler, harekete geçti. İBB burslarında ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını araştıran öğrenciler heyecan dolu. İBB burslarının yatırılacağı tarih hakkında https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden duyuru yayımlandı. Peki İBB bursları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Genç Üniversiteli Eğitim burslarının ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapılacağı duyuruldu.

İstenilecek Belgeler



Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.



Nüfus cüzdanı fotokopisi



Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge



Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)



Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler



Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi



Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi



KYK’dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe



Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge



Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.