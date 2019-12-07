07.12.2019 - 12:05 |
İBB bursu ne zaman yatacak?
Geçen hafta çarşamba günü İBB burs sonuçları açıklandı. Adaylar heyecanla sonuçları kontrol ederken burs almaya hak kazanan öğrenciler daha sonra "İBB bursu ne zaman yatacak?" diye sormaya başladı.
Binlercce öğrenci İBB'den burs yardımı alacak. Sonuçlar 27 Kasım Çarşamba açıklandı fakat bursların hangi tarihte yatacağı açıklanmadı. Bu nedenle öğrenciler sıklıkla "İBB bursu ne zaman yatacak?" sorusunu soruyor.
İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursları hakkında net bir tarih verilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk ödemelerin aralık ayı içinde yapılacağını belirtti. Burs ödemelerinin aralık ayı ortalarında yatması bekleniyor.
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