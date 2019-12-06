İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu kimdir?

İbrahim-Mihre Çelikkol çifti, 3 kilo 435 gr ağırlığında ve 51 cm boyundaki erkek bebeğe 'Ali' adını verdi. Doğum sırasında eşi Mihre Çelikkol’u yalnız bırakmayan İbrahim Çelikkol, duygu dolu anlar yaşadı.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli doğumlu. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde rol aldı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır. Son olarak Muhteşem İkili dizisinde rol aldı.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN EŞİ KİMDİR?

Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlendi. Mihre Mutlu 1989 doğumlu. Mayıs ayında hamile olduğunu duyuran Mihre Çelikkol doğum yaptı. Çocuklarına Ali adını verdiler.