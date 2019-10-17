İçişleri Bakanlığı ve HSK 50 personel alacak! Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı ve HSK 50 personel alımı yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru kapsamında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 45 il göç uzman yardımcısı yerleştirileceği duyuruldu. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na ise 5 Veri işletmeni alınacağı duyuruldu. Başvurular için adaylarda aranan en önemli şartlar arasında KPSS puan türlerinden 80 puan ve üstü almış olma şartı aranacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna alınacak olan 5 veri işletmeni için ise KPSS puan türlerinden 70 puan ve üzeri almış almış olma şartı aranacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE HSK 50 PERSONEL ALACAK! BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığınca 45 uzman yardımcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) da 5 veri işletmeni alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan kadrolara 45 il göç uzman yardımcısı yerleştirilecek.

Başvurularda, ilgili KPSS puan türlerinden 80 ve üzeri alma, 35 yaşını doldurmamış olma şartları aranacak. Giriş Sınavı başvuruları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "https://aybu.edu.tr/gpm/" internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online alınacak.

Başvurular yarın başlayacak ve 28 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından da 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni istihdam edilecek.

Bu kadro için lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından 2018-KPSS ilgili puan türünden en az 70 alanlar ve 35 yaşını doldurmamış olanlar başvuruda bulunabilecek.

Adayların "www.hsk.gov.tr" internet adresinden "2019 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu temin edip ilgili tüm kısımları doldurarak, gerekli belgelerle 30 Ekim-4 Kasım'da HSK'ye şahsen başvurması gerekecek.