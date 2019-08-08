İğrenç olay! Aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek...

Olay, İzmit Kent Ormanında meydana geldi. Jandarma karakoluna gelen genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığı iddia ederek şikayette bulundu. Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.nin aracına bindiğini, kendisini zorla Kent Ormanına götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.