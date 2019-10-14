MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİhbarı alan ekip harekete geçti! O anlar böyle kaydedildi
14.10.2019 - 02:30 | | DHA

İhbarı alan ekip harekete geçti! O anlar böyle kaydedildi

Kadıköy Fenerbahçe açıklarında karaya oturan tekneyi Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri kurtarıldı. Kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı.

İhbarı alan ekip harekete geçti! O anlar böyle kaydedildi

Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarını alan DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla olay yerine gitti. Karaya oturan tekneden kazazedeler tahliye edildikten sonra tekne kurtarıldı ve yedeğe alındı. Kurtarma operasyonu saniye saniye DAK-SAR ekibindekilerin kameralarına yansıdı. 

İhbarı alan ekip harekete geçti O anlar böyle kaydedildi

 

Av tüfeğiyle dehşet saçtılarAdıyaman'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İhbarı alan ekip harekete geçti! O anlar böyle kaydedildi

İhbarı alan ekip harekete geçti! O anlar böyle kaydedildi

Kim oldukları bilinmiyor! Av tüfeğiyle dehşet saçtılar

Kim oldukları bilinmiyor! Av tüfeğiyle dehşet saçtılar

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Beyoğlu'nda ses bombası paniği

Beyoğlu'nda ses bombası paniği

Sıradaki Haber