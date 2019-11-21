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21.11.2019 - 09:58 | | DHA

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da hareket halindeki otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, dün gece kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Büyükkavaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Tuncay Çetin yönetimindeki 44 PS 959 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Nedim Gülmez'in kullandığı 35 AEU 14 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri Nedim Gülmez ve Tuncay Çetin yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İki otomobilin birbirine girdiği kaza kameradaPendik’te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavşakta karşı karşıya gelen araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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