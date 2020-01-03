İki Renkli Gül Tatlısı nasıl yapılır? İki Renkli Gül Tatlısı tarifi ve malzemeleri
İki Renkli Gül Tatlı tarifi... Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelinler İki Renkli Gül Tatlısı yapıyor. Peki, İki Renkli Gül Tatlısı nasıl yapılır? İşte tatlının püf noktaları ve malzemeleri...
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana geliyor. Her gün farklı bir tarif sunarak gelinlerin yarıştırıldığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde İki Renkli Gül Tatlısı yapılıyor. İşte İki Renkli Gül Tatlısı tarifi...
İKİ RENKLİ GÜL TATLISI MALZEMELERİ
2, 5 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
3-4 damla limon suyu
125 gr tereyağı
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı sirke
1 su bardağı irmik
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı kakao
Yaklaşık 3 su bardağı un
İKİ RENKLİ GÜL TATLISI NASIL YAPILIR?
İlk olarak şerbetimizi hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Hamuru için yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve sirkeyi alarak karıştıralım. Üzerine irmik, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek tekrar karıştıralım. Son olarak ununu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru eşit bir şekilde ikiye bölelim ve bir tanesine kakao ekleyerek tekrar yoğuralım. Daha sonra önce sade olan hamurumuzu iki yağlı kağıt arasına alarak merdane yardımıyla 1 cm kalınlığında olacak şekilde açalım. Bir çay bardağı yardımı ile yuvarlak şekiller keselim. Bütün hamuru bu şekilde bitirelim. Daha sonra bir sade bir kakaolu hamur olacak şekilde toplam dört yuvarlak hamurunuzu uçları üst üste gelecek şekilde yerleştirelim. Üst hamurdan başlayarak aşağıya doğru yuvarlayalım ve ortadan ikiye bıçak yardımıyla keselim. Uç kısımlar üste gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim.Önceden ısıtılmış 170 derece fırında altları hafif pembeleşe kadar pişirelim. Tatlıların ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetimizi dökelim. Şerbetini güzelce çektikten sonra servis edebilirsiniz.