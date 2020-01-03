İki Renkli Gül Tatlısı nasıl yapılır? İki Renkli Gül Tatlısı tarifi ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana geliyor. Her gün farklı bir tarif sunarak gelinlerin yarıştırıldığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde İki Renkli Gül Tatlısı yapılıyor. İşte İki Renkli Gül Tatlısı tarifi...

İKİ RENKLİ GÜL TATLISI MALZEMELERİ

2, 5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

125 gr tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı sirke

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı kakao

Yaklaşık 3 su bardağı un

İKİ RENKLİ GÜL TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbetimizi hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Hamuru için yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve sirkeyi alarak karıştıralım. Üzerine irmik, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek tekrar karıştıralım. Son olarak ununu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuralım. Yoğurduğumuz hamuru eşit bir şekilde ikiye bölelim ve bir tanesine kakao ekleyerek tekrar yoğuralım. Daha sonra önce sade olan hamurumuzu iki yağlı kağıt arasına alarak merdane yardımıyla 1 cm kalınlığında olacak şekilde açalım. Bir çay bardağı yardımı ile yuvarlak şekiller keselim. Bütün hamuru bu şekilde bitirelim. Daha sonra bir sade bir kakaolu hamur olacak şekilde toplam dört yuvarlak hamurunuzu uçları üst üste gelecek şekilde yerleştirelim. Üst hamurdan başlayarak aşağıya doğru yuvarlayalım ve ortadan ikiye bıçak yardımıyla keselim. Uç kısımlar üste gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim.Önceden ısıtılmış 170 derece fırında altları hafif pembeleşe kadar pişirelim. Tatlıların ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetimizi dökelim. Şerbetini güzelce çektikten sonra servis edebilirsiniz.