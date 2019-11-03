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03.11.2019 - 21:04 | | DHA

İkizleri ayıran feci kaza! Kontrolden çıkıp bariyerlere saplandı

Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

İkizleri ayıran feci kaza! Kontrolden çıkıp bariyerlere saplandı

Kaza, Silivri'de D100 karayolu Çanta Mevkii Edirne istikametinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. 07 SV 362 plakalı otomobil, sürücüsü Abdullah M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada, Abdullah M. (39) ve Bulem M.(6) hayatını kaybederken, Gülay M., Muhammet M.(14) ve İbrahim M.'nin (6) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı.

Cenazeler ve kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken,  hayatını kaybeden kız çocuğu Bulem M. ile yaralanan İbrahim M.'nin ikiz kardeş oldukları öğrenildi. 

Acı haber geldiBeşiktaş’ta Ortaköy istikametine doğru ilerlediği sırada kontrolden çıkarak durağa dalan özel halk otobüsü 13 kişi yaralamıştı. Yaralılardan birinin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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