İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli hangi dizilerde oynadı?

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.



Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı.



Filmografisi



İnternet



2018 Dip Sahir Kağan Başrol oyuncusu



Televizyon



2012 Son Alper2012-2013 Kayıp Şehir İrfan2013 Kayıp Faik Şaşmaz2015-2017 Poyraz Karayel Ahmet Poyraz Karayel



Sinema



2014 Silsile Cenk Başrol Oyuncusu