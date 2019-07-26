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26.07.2019 - 14:22

İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli hangi dizilerde oynadı?

11 Mayıs 1984'te İstanbul'da doğan İlker Kaleli, sinema ve dizi oyuncusu. Adını başarılı projelerde geçiren İlker Kaleli, hangi dizilerde oynadı? İşte İlker Kaleli hakkında merak edilen bilgiler...

İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli hangi dizilerde oynadı?

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı.

Filmografisi

İnternet

2018 Dip Sahir Kağan Başrol oyuncusu

Televizyon

2012 Son Alper2012-2013 Kayıp Şehir İrfan2013 Kayıp Faik Şaşmaz2015-2017 Poyraz Karayel Ahmet Poyraz Karayel

Sinema

2014 Silsile Cenk Başrol Oyuncusu

2,5 metrelik kara yılan korkuttuMersin'in Silifke ilçesinde bir limon ağacında görülen 2,5 metre uzunluğundaki kara yılan, çevredeki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden alınan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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