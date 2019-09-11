İnşirah Suresi okunuşu | İnşirah suresinin Türkçe meali nedir?
Inşirah suresi Kuran-ı Kerim'de yer alan 94. sure olarak bilinmektedir. İnşirah, açılmak, genişlemek anlamlarına gelmektedir. Mekke'de indirilmiştir ve 8 ayetten oluşur. Surede Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden zor günler geçiren müminlere teselli ve ümit verilmektedir. Peki İnşirah suresi okunuşu ve anlamı nedir? İşte İnşira h suresi hakkında merak edilenler....
İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim'de yer alan 94. sure olan İnşirah suresi Mekke'de indirilmiştir. 8 ayetten oluşan İnşirah suresinde Allahü Teala'nın Hz.Peygamber'e lütufları anlatılmakta ve her güçlüğün ardından bir kolaylığın olduğu anlatılmaktadır. Mekke'de indirilen bu surede zor günler geçiren Mekke'li müminlere teselli ve ümit vermek amacıyla da indirilmiştir. İnsanoğlu ne koşulda olursa olsun manevi olarak yaratıcaya sığınma ve ondan bir bağışlanma ve yardım talebinde bulunur. Yüce Allah insanoğluna her zorluğun ardından bir kolaylığın olacağını ve ümitsizliğe kapılmanın yersiz olacağını bildirmiştir.
İnşirah Suresinin Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab
İnşirah Suresinin Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!