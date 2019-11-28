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28.11.2019 - 17:58 |

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram kullanıcılarına kötü haber... Dünyaca ünlü fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar çeşitli sosyal medya platformlarında Instagram'daki sorunun detaylarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram'ın çöküp çökmediği yönündeki sorular bugün sosyal paylaşım sitesine erişmek isteyen ancak bunu başaramayan kullanıcıların araştırdığı konu oldu. Peki Instagram çöktü mü?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 

nstagram'a erişim sağlayamayan kullanıcılar meraklı arayışı sürdürüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıclar artık erişim konusunda sorunlar yaşıyor. Uygulamaya mobilden girmeye çalışan kullanıcılar akış yenilenemiyor uyarısıyla karşılaşıyor.

Instagram'a, TSİ 17:30 sularından itibaren erişim sorunu yaşanıyor.

WEB'TE DE BENZER SORUN VAR

Uygulamaya web üzerinden girmeye çalışan kullanıcıların büyük bir kısmı 'Oops, an error occurred.' hatası ile karşılaştı.

Hatta bazı kullanıcılar da bu bölüm de görünmezken, Instagram’ın hiçbir hizmeti kullanılamadı.

Erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı sanılırken, Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

İsyan etti! 'Benim yerimde kızınız olsaydı...'Hatay'ın İskenderun ilçesinde, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23) asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümünü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek (20), sanığın 'öldürme kastının olmadığı'na dair hazırlanan mütalaaya tepki gösterdi. Özek, "Bir sonraki mahkemede 'benim yerimde sizin kızınız olsaydı' diyeceğim" dedi.
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