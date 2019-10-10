Instagram nasıl dondurulur? Instagram nasıl silinir? Instagram dondurduğumuzda fotoğraflar siliniyor mu?

Sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram, neredeyse tüm kullancılarını etkisi altına alıyor. Gün içerisinde eğlenceli vakitler geçiren Instagram kullanıcıları, Instagram uygulaması hakkında merak ettiği özellikleri araştırıyor. Instagram kullanmaya kısa bir ara vermek isteyenler, 'Instagram nasıl dondurulur' sorusunu araştırıken, Instagram hesabını tamemen silmek isteyenler, 'Instagram nasıl silinir'sorusunu araştırıyor. Instagram uygulamasını kısa süreliğine dondurmak isteyenler, uygulama içerisinde var olan fotoğraf veya videolar silinir mi merak ediyor.

INSTAGRAM NASIL DONDURULUR?

https://www.instagram.com/ adresinden Instagram hesabınıza giriş yapın.



Profilinizi açarak, profili düzenle butonuna basın



“hesabımı geçici olarak kapat” seçeneğine tıklayarak, ınstagram dondurma işleminize onay verebilirsiniz.

Instagram hesabınızı dondurduğunuzda var olan fotoğraflarınız veya videolarınız silinmeyecektir.

INSTAGRAM NASIL SİLİNİR?

Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.



Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.



Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.