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18.09.2019 - 11:45 | | İHA

İntihar etmek isteyen şahıs güçlükle vazgeçirildi

Sivas’ta kayalıklara çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polis ekipleri uzun uğraşlar sonrası vazgeçirdi.

İntihar etmek isteyen şahıs güçlükle vazgeçirildi

Edinilen bilgiye göre bir şahıs, intihar etmek için Yukarı Tekke olarak bilinen kayalıklara çıktı. Arkadaşlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Ancak arkadaşları şaka yaptığı düşünerek dikkate almadı. Kayalıklarda gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından M.Y. isimli şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından M.Y., ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

 

 

 

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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