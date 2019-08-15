İntikamın Bedeli filmi konusu ve başrol oyuncuları

İntikamın Bedeli filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Roger Donaldson'un yer aldığı film 2 Aralık 2011 yılında vizyona girdi. Filmi Türkiye'de 9 hafta boyunca vizyonda kalırken beklenen ilgiyi görmedi ve toplamda 495.830,00 TL hasılat elde etti. Peki İntikamın Bedeli filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

İNTİKAMIN BEDELİ FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

İntikamın Bedeli filminin başrollerinde Nicolas Cage, Guy Pearce, January Jones, Harold Perrineau, Jennifer Carpenter, Xander Berkeley, Irone Singleton, David Jensen yer alıyor.

İNTİKAMIN BEDELİ FİLMİ KONUSU

Will Gerard (Nicolas Cage) kendini gerçekleştirmiş bir Amerikan rüyası gibidir. Mesleğini çok seven Will okulunda oldukça başarılı bir İngilizce öğretmenidir. Mutlu bir evlilik süürdürdüğü güzel eşi Laura (January Jones) ise saygın bir müzisyendir. Yaşamları konserler, mangal partileri hatta satranç turnuvalarıyla geçmektedir. Fakat bu mutluluk tablosu bir gece yaşadıkları korkunç bir olay sonrası yerle bir olur.

Laura prova çıkışı cinsel saldırıya uğrar ve çok ağır yaralanır. Hastane içinde eşi için koştururken Will’in yanına hoş görünümlü bir adam (Guy Pearce) yaklaşır. Adam sistem olağan işleyişini ve mahkemelerde yıpranmak yerine kendi adaletini sağlaması için Will'e yardım edebileceğini söyler. Çok kısa sürede karar veren Will teklifi kabul eder ve kendisini yasa dışı yollarla düzeni sağlamaya çalışan bir yeraltı örgütünün içinde buluverir...

No Way Out, Banka İşi gibi aksiyon-gerilimlerle tanınan yönetmen Roger Donaldson'ın son işi olan yapımın senaryosunda Robert Tannen'ın imzası var. Başrolleri ise Nicolas Cage, January Jones ve Guy Pearce paylaşıyor...