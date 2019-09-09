iPhone 11 ne zaman çıkacak? iPhone 11 özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Apple, iPhone 11’in tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı. iPhone kullanıcıları ise iPhone 11 hakkında meraklı arayışa başladı. iPhone 11'in özellikleri ve ücreti merak konusu oldu. İşte Amerikalı teknoloji devi Apple'dan açıklamalar...



iPhone 11 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

iPhone 11’in tanıtım tarihini Apple şirketi açıkladı. ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni iPhone modellerinin 10 Eylül'de düzenlenecek lansman ile tanıtılacağını duyurdu. Lansman, Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak.

iPhone 11 FİYATI NE KADAR?

Apple, fiyat açıklamasında bulunmadı ancak diğer modellerin Türkiye fiyatına bakıldığında iPhone 11’in 10 bin üzerinde satışa sunulacağı öngörülüyor.









iPhone 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

Son gelen bilgilere göre yeni iPhone'ların en dikkat çeken özelliği 5G'yi destekleyecek olması. Bu da filmleri saniyeler içinde telefonunuza indirebileceğiniz anlamına geliyor.

Apple’a yakın kaynaklarca elde edilen bilgiler ışığında, yeni iPhone modellerinde bizleri Mate 20 modellerinden aşina olduğumuz bir kamera kurulumu karşılayacağı iddia ediliyor.

AppleInsider’a göre, yeni iPhone modellerinde oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verilecek. Söz konusu bu kamera özelliği sayesinde, kullanıcıların fotoğraf çekeceği önceden tespit edilebilecek.

Ayrıca, kamera bakımından da bir önceki nesil XR modeline göre farklılık gösterecek olan XR 2019′un çift arka kamera kurulumuna da ev sahipliği yapması bekleniyor.







