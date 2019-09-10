Apple bu gece iPhone 11'i tanıtıyor. Tanıtıma çok az bir süre kala teknoloji tutukunları özellikleri yoğun bir şekilde araştırıyor. Öte yandan hem ABD'deki fiyatlar hem de Türkiye'deki fiyatlar sorgulanıyor. Sık Sık sorulan soru ise "iPhone 11 özellikleri nedir? Fiyatı ne kadar?" şeklinde...

iPHONE 11 ÖZELLİKLER NEDİR? FİYATI NE KADAR?

iPhone 11 modelinin fiyatının vergiler dahil 10 bin lira olması bekleniyor.

iPhone 11 Pro modelinin fiyatının 12 bin lira (yaklaşık 2100 dolar), iPhone 11 Pro Max modelinin fiyatının da 14-18 bin lira (yaklaşık 3130 dolar) arasında değişeceği belirtiliyor.

iPhone 11 6.1 inçlik LCD ekrana sahip olacakken iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max’in 5.8-6.5 inçlik OLED ekranla piyasaya sürülecek.

Yeni iPhone'ların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte iPhone XR ve iPhone XS modellerinde fiyatların düşeceği tahmin ediliyor.

iPHONE 11’İN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Yeni iPhone'ların en dikkat çekici özelliği iletişimde çığır açacak olan 5G teknolojisini destekleyecek olması. Filmleri internet hızınızın desteklemesi halinde saniyeler içinde telefonunuza indirebileceksiniz.

Yeni kamera sistemi ile birlikte iPhone 11 kullanıcısının, fotoğraf çekme isteğini sezebileceği söylentiler arasında yer alıyor.