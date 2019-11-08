Olay, Yunus Emre Mahallesi bulunan bir apartmanda yaşandı. Özel bir motorlu kurye şirketi sahibi olan Kemal K., maddi sıkıntılar yüzünden işleri kötüye gitmeye başlayınca bunalıma girdi. Çalışan personeline bile aylardır maaşlarını ödeyemediği için büyük sıkıntı çeken Kemal K. canına kıymak istedi.

ZARFIN İÇİNE KOYDU

Yaşadığı bunalımdan çıkamayan ve başka çıkış yolu bulamayan şirket sahibi Kemal K., 'Sen bana her zaman abilik yaptın. Her zaman yanımda oldun. Ben sana kardeşlik yapamadım. Hakkını helal et abi' yazdığı notu bir zarfa koydu. K. zarfın üzerine Mehmet Sabri Oymacı yazdıktan sonra yanında çalışan motorlu kurye Oymacı'nın montunun cebine bıraktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağustos ayından beri işler kötü gittiği için patronu olan Kemal K.'den maaş almadan çalışan motorlu kurye Mehmet Sabri Oymacı, motora binmek için montunu giydiğinde montunun cebinde bir zarf fark etti. Oymacı, yarım saat önce yanından ayrılan patronu Kemal K.'nin kendi el yazısı ile yazdığı intihar notunu görünce şok geçirdi. Oymacı, vakit geçirmeden motoruna binip patronunun evinin yolunu tuttu. Ev girdiğinde patronunu ipte asılı gören Mehmet Sabri Oymacı, eline aldığı bıçakla tavana bağlı ipi kesti. İpten kurtarılan Kemal K. hemen en yakındaki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından yoğun bakıma alınan K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'BUGÜNLERİ ATLATACAĞIZ'

Mehmet Sabri Oymacı, "Kafasına çok takıyordu, yapma düzelir dedik, bizi dinlemiyordu. Bize de maaş ödeyemediği için suçluluk duygusu yaşıyordu. Zaten mektubu açıp da hakkını helal et yazısını görünce hemen anladım. İyi ki elimi cebime atıp o intihar notunu bulmuşum. Yoksa Kemal kardeşimiz ölecekti. Onu ipten aldığım ve kurtardığım için çok mutluyum. El ele verip işleri düzeltip bu zor günleri atlatacağız" dedi. (Yeniasır)