Irak Türkmen Cephesi’nden Aydın Maruf: Türkmenlerin anavatanı Türkiye

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Aydın Maruf, Irak’ta yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestolarla ilgili, “Irak hükümeti yolsuzluk sorununu ve hizmetteki eksiklikleri acilen çözüme kavuşturmalı. Irak’ta yönetim, anayasa, sistem değişsin demek bu protestoları amacından saptırıyor. Biz bunu desteklemiyoruz” dedi.



Türkiye ve Irak ilişkilerinin önemine değinen Maruf “Türkiye’nin Ortadoğu’yla ilgili alacağı kararlar önemlidir çünkü Türkiye Ortadoğu’nun lideri konumundadır. Türkiye her zaman o bölgede Türkmenlere sahip çıktı. Türkmenlerin ve mazlumların ana vatanı Türkiye’dir” dedi.



‘İstekler haklı’



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde “2011 Sonrası Irak” başlıklı uluslararası sempozyuma katılan Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Aydın Maruf, Milliyet’e açıklamalarda bulundu. Irak’ta yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoları değerlendiren Maruf, “Irak’ta gerçekleşen son gösterilerde istekler doğal olarak haklı. Özellikle hizmet eksikliği ve yolsuzluk konusundaki gösteriler haktır. Irak hükümeti bu sorunları acilen çözmeli. Irak’ta yönetim, anayasa, sistem değişsin demek bu protestoları amacından saptırıyor. Biz bunu desteklemiyoruz. Barış yoluyla çözümden yanayız” diye konuştu.

Türkiye’nin mazlumların anavatanı olduğunu kaydeden Maruf, “Türkiye ve Irak ilişkileri kadar, Türkiye’nin Ortadoğu’yla ilgili alacağı kararlar da çok önemli. Çünkü Türkiye Ortadoğu’nun lideri konumundadır. Geçmişte zor şartlar altında yaşayan Türkmenler, Kürtler, Hıristiyanlara ayrım yapmadan büyük destekler sağladı. Türkiye ile ilişkilerimiz oldukça güçlü, Türkiye her zaman o bölgede Türkmenlere sahip çıktı. Türkmenlerin ve mazlumların ana vatanı Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.



‘Demokrasi ayıbı’



2011 sonrasında Irak’ta yaşanan olaylardan en önemlisinin 2014’te DAEŞ’in Musul, Sincar, Telafer, Kerkük’ün güneyinin işgali olduğunu belirten Maruf, şunları söyledi: “Bu işgal neticesinde bölgeden başta Türkmenler olmak üzere Yezidi ve Hıristiyan birçok insan zorunlu göçe maruz kaldı, yurtlarından evlerinden oldu. Irak’ta bütün etnik yapıların isteklerine cevap verilmesi gerek. Ne yazık ki son dönemde özellikle 2018 Mayıs’taki seçim sonuçlarında Türkmenler Irak’ta kurulan yönetimde yoklar. Bu da demokrasinin bir ayıbıdır. İnsan haklarına aykırıdır. Türkmenlerin varlığına karşı bir adaletsizliktir” dedi.



‘Petrolün sahibi Irak halkıdır’

Maruf, Irak’taki ABD varlığına ilişkin, “Bölge sahibi burada yaşayan insanlar yani Ortadoğu halkıdır. Bu topraklarda yaşayan bütün etnik gruplar bu bölgenin sahibidir. Bölgedeki, özellikle petrol rezervlerinin bulunduğu Musul’daki ABD varlığının halkta bir karşılığı yok. Petrolün hak sahibi dışarıdan gelip karışıklık yaratanlar değil, halktır” değerlendirmesinde bulundu.