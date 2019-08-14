İrem Sak kimdir, kaç yaşında?
Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Tülay karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan İrem Sak'ı aynı zamanda Güldür Güldür sahnesinden de tanıyoruz. Peki, İrem Sak kaç yaşında? İşte İrem Sak'ın biyografisi...
İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.
Aynı zamanda birçok reklam filminde yer aldı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. Ardından Güldür Güldür'de yeni Sinem karakterini canlandırmıştır.
YER ALDIĞI DİZİLER
Şen Yuva (2010) Şehrazat
Yalan Dünya (2012) Tülay
Bir Aile Hikayesi 2019 -
TV PROGRAMLARI
5'er Beşer (2011) Sinem
İnsanlar Alemi (2012) Sinem
Güldür Güldür (2015) Sinem
ROL ALDIĞI FİLMLER
Dedemin Fişi (2016) Kader
Dönerse Senindir (2016) Defne
Martı (2017) Nurgül
Ölümlü Dünya (2018)