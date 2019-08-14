İrem Sak kimdir, kaç yaşında?

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda birçok reklam filminde yer aldı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. Ardından Güldür Güldür'de yeni Sinem karakterini canlandırmıştır.

YER ALDIĞI DİZİLER

Şen Yuva (2010) Şehrazat

Yalan Dünya (2012) Tülay

Bir Aile Hikayesi 2019 -

TV PROGRAMLARI

5'er Beşer (2011) Sinem

İnsanlar Alemi (2012) Sinem

Güldür Güldür (2015) Sinem

ROL ALDIĞI FİLMLER

Dedemin Fişi (2016) Kader

Dönerse Senindir (2016) Defne

Martı (2017) Nurgül

Ölümlü Dünya (2018)