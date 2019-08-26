ISME konferansı eylülde İstanbul’da

Dünyanın önemli müzik eğitimi etkinliklerinden biri olan Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği’nin (International Society for Music Education-ISME) İstanbul Konferansı, 4-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Konferans, Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği (ISME), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği ile ISME Türkiye Ulusal Temsilcisi olan Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) iş birliğiyle düzenlenecek. Konferansın başkanlığını Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Alpagut üstlenecek.

Dünyanın birçok yerinden katılımcının yer alacağı konferans, 4 gün boyunca Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Konferans, İstanbul Üniversitesi OMAR topluluğunun konseriyle açılacak. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan topluluk, Osmanlı müzik tarihiyle ilgili araştırmalarıyla öne çıkıyor.

Konferansın diğer bir konseri Grup Sentez tarafından verilecek. Grup Sentez, Geleneksel Türk Musikisi ve Klasik Batı Müziği çalgı tekniklerinin birlikteliğinden oluşan kendine özgü bir yapı sergiliyor. Sentez sözlü ve yazılı kültürün bir bireşimi olarak, Türk müziği ezgileri çerçevesinde toplumda yaşayan doğu ve batıyla ilişkilendirilebilecek müzikal renkleri kapsıyor. Grup, Prof. Dr. Hanefi Özbek (tambur), Doç. Dr. Volkan Gidiş (kanun) ve Prof. Dr. Uğur Alpagut’dan (keman) oluşuyor.

Konferansın dikkat çeken konuşmacılarından biri 2015 yılında kariyerinin 50. yılını kutlayan ve bağlama ile yaylı tamburda usta kabul edilen Vedat Sakman olarak dikkat çekiyor. Konferansın öne çıkan yabancı konuklarından biri, opera performansları ve araştırmalarıyla bilinen Alexandria Sultanvon Bruseldorff.

Konferans, uluslararası müzik profesyonellerinin bir araya gelmesiyle müziğin birleştirici rolünü ve insani değerleri vurgulamayı hedefliyor.